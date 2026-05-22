Татарстанские прыгуны успешно выступили на Чемпионате России

Триумфально выступил на чемпионате прыгун спортивного клуба “Синтез” Никита Шлейхер

Фото: предоставлено СК «Синтез»

На прошедшем Уралхим Чемпионате России по прыжкам в воду спортсмены Республики Татарстан и спортивного клуба «Синтез» завоевали целую копилку медалей разного достоинства.

Триумфально выступил на чемпионате прыгун спортивного клуба “Синтез” Никита Шлейхер, он завоевал целых 3 золотые медали. Сначала он покорил трамлин 3 м в паре с Евгением Кузнецовым, потом достиг лучшего результата на 10-метровой вышке. Заключительный на этих соревнованиях «золотой» прыжок Шлейхер совершил с трамплина 3 м в индивидуальном зачете. А в заключительный день пополнил копилку бронзовой медалью прыжком с десятиметровой вышки.

предоставлено СК «Синтез»

Также на этих соревнованиях отметились спортсмены спортивного клуба «Синтез» Геннадий Фокин и Мария Полякова. В первый соревновательный день Геннадий Фокин показал лучший результат на трамплине 1 м, а в заключительный день Мария Полякова взяла серебро в паре с Виталией Королёвой в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.