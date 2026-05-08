Сабантуй в 2026 году в Казани традиционно пройдет на трех площадках — в Дербышках, Мирном, на озере Лебяжьем

Согласно указу раиса Татарстана Рустама Минниханова, он пройдет 20 июня

Сабантуй в 2026 году в Казани пройдет на трех традиционных площадках — в поселке Мирном, на Лебяжьем озере и в березовой роще Дербышек. В связи с этим будет действовать ряд ограничений дорожного движения. Схема перекрытий на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Помимо этого, праздник пройдет и на Казанском ипподроме. Согласно документу, проходящему антикоррупционную экспертизу, временные изменения там будут действовать с 18:00 19 июня до 08:00 22 июня 2026 года. В этот период планируется ограничить парковку и движение транспорта около Международного конноспортивного комплекса «Казань» — с полуночи 19 июня до 23:59 20 июня. Ограничения затронут территорию парковочной зоны и автомобильную дорогу от проспекта Альберта Камалеева до дома №27р.

Напомним, что, согласно указам раиса Татарстана, празднование Сабантуя в сельских населенных пунктах и районных центрах республики пройдет 6 и 7 июня. В Набережных Челнах праздник плуга отметят в следующую субботу — 13 июня, а завершится череда торжеств в Казани 20 июня.



Наталья Жирнова