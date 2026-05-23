Лидер сборной России Шлейхер дисквалифицирован на три месяца решением комиссии по этике

Спортсмен рискует пропустить чемпионат Европы

Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер дисквалифицирован на три месяца по дисциплинарным причинам. Об этом сообщает журналист Елена Вайцеховская, источники «Реального времени» подтверждают информацию.



Шлейхер дисквалифицирован решением комиссии по этике Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). Основанием отстранения стало дисциплинарное нарушение. При этом комиссия не предоставила убедительных доказательств систематических нарушений со стороны спортсмена, уточняют источники.

В аналогичной ситуации оказался и напарник Шлейхера по синхронным прыжкам Руслан Терновой, однако ему было вынесено лишь предупреждение.

По данным Вайцеховской, главным обвинителем на заседании комиссии выступил исполняющий обязанности главного тренера сборной Александр Доброскок. В качестве свидетелей были привлечены член президиума ФВВСР и бывший партнер Доброскока по синхронным прыжкам Глеб Гальперин, а также брат Александра — Дмитрий Доброскок.



Шлейхер является лидером сборной России по прыжкам в воду и действующим трехкратным чемпионом страны. На прошедшем в Казани чемпионате России спортсмен выиграл все три вида, где участвовал.



В связи с отстранением Шлейхера сборная России рискует остаться без медалей на предстоящем чемпионате Европы в Париже. Его напарникам Руслану Терновому и Евгению Кузнецову придется найти нового партнера уровня лидера национальной команды.

Зульфат Шафигуллин