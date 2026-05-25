УНИКСу в полуфинале предстоит шестая встреча с «Зенитом» на чужом паркете

Если казанская команда заберет ближайшие две игры, то встретится в финале Единой лиги ВТБ с ЦСКА, а если проиграет — поборется с «Локомотивом» за третье место

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится шестой матч полуфинала Единой лиги ВТБ УНИКСа против «Зенита». Счет в серии 22 мая стал 2:3 в пользу петербуржцев, но казанцы на волевых стали переворачивать ход встреч в свою сторону. Подробнее о том, как УНИКС одержал ключевую победу над «Зенитом» (83:66), сохранив шансы на выход в финал, — в материале «Реального времени»



Сейчас казанской комнате для того, чтобы выйти в финал, необходимо забирать две игры с победами. На данный момент уже известен первый участник гонки за кубок — 23 мая им стал ЦСКА, одержав победу над «Локомотивом». Именно со вторым казанцам предстоит встретиться в серии за третье место, если полуфинал останется за «Зенитом».

— Потратим ближайшие 2 дня на подготовку к шестому матчу и постараемся внести коррективы в свою игру, — после пятой игры поделился планами главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Игра в Санкт-Петербурге состоится в 20:00 мск. Команды играют до четырех побед, поэтому если казанцы сегодня одержат победу, то серия завершится уже на их домашнем паркете — в Казани.

Наталья Жирнова