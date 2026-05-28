Регулярный чемпионат следующего сезона КХЛ стартует в сентябре
Завершится чемпионат 20 марта 2027 года
Регулярный чемпионат Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2026/27 стартует 5 сентября, сообщила пресс-служба турнира.
В первый день проведут сразу несколько встреч. Ранее в стартовый игровой день проходил только матч за Кубок открытия между обладателем Кубка Гагарина и финалистом прошедшего розыгрыша.
Регулярный чемпионат завершится 20 марта 2027 года. Каждая команда в нем проведет по 68 матчей. Плей-офф начнется 23 марта.
Ранее сообщалось, что дисциплинарный совет IIHF удовлетворил апелляцию по допуску российских хоккеистов на международные турниры.
