Регулярный чемпионат следующего сезона КХЛ стартует в сентябре

Регулярный чемпионат Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2026/27 стартует 5 сентября, сообщила пресс-служба турнира.

В первый день проведут сразу несколько встреч. Ранее в стартовый игровой день проходил только матч за Кубок открытия между обладателем Кубка Гагарина и финалистом прошедшего розыгрыша.

Регулярный чемпионат завершится 20 марта 2027 года. Каждая команда в нем проведет по 68 матчей. Плей-офф начнется 23 марта.

Ранее сообщалось, что дисциплинарный совет IIHF удовлетворил апелляцию по допуску российских хоккеистов на международные турниры.

