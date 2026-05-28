Анвар Гатиятулин стал лучшим тренером КХЛ сезона 2025/26

Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин стал лучшим тренером КХЛ сезона 2025/26. Приз главному тренеру «Ак Барса» вручили сенатор Российской Федерации, гроссмейстер Сергей Карякин, сообщила пресс-служба КХЛ.

Сам тренер поблагодарил за полученную награду свою семью, всех тех, кто «работает на благо «Ак Барса», а также тренеров, которые участвовали и участвуют в его профессиональном росте.

— Слова благодарности болельщикам — мы играем для вас, — отметил Гатиятулин.

Во главе «Ак Барса» в сезоне 2025/26 специалист провел 88 матчей и одержал 57 побед, сумев привести свою команду к финалу Кубка Гагарина, который стал для него дебютным. В феврале он в первый раз принял участие в Фонбет Матче звезд КХЛ — команда KHL Rus Stars, которую Гатиятулин возглавлял вместе с Дмитрием Квартальновым, стала победительницей мини-турнира.

Никита Егоров