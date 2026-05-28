Футбольная команда «Кристал Пэлас» завоевала первый еврокубковый трофей в истории клуба

Клуб завоевал свой первый международный трофей всего через год после победы в Кубке Англии

Лондонский «Кристал Пэлас» стал победителем Лиги конференций, обыграв в финальном матче испанский «Райо Вальекано» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Жан-Филипп Матета на 51-й минуте. Финальная игра состоялась на стадионе в Лейпциге.

Для «Кристал Пэлас» этот финал стал дебютным в истории еврокубков. Примечательно, что клуб завоевал свой первый международный трофей всего через год после победы в Кубке Англии. Однако из-за правил УЕФА, запрещающих клубам с общим владельцем участвовать в одном турнире, «Кристал Пэлас» был вынужден выступать в Лиге конференций вместо Лиги Европы, несмотря на победу в национальном кубке.

Английский клуб стал третьим представителем страны, выигравшим Лигу конференций. Напомним, что российский футбольный клуб впервые в истории выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. На стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоялся матч между португальским «Спортингом» и московским ЦСКА. Игра завершилась победой российской команды со счетом 3:1.

Наталья Жирнова