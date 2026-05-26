Роберт Евдокимов возглавил футбольный клуб «Нефтехимик»

ФК «Нефтехимик» объявил о назначении Роберта Евдокимова на пост главного тренера команды. Со специалистом подписан контракт, рассчитанный на два года сотрудничества, сообщает пресс-служба клуба.

Новый главный тренер имеет тесную связь с клубом — он является воспитанником нижнекамской футбольной школы и в свое время выступал за «Нефтехимик» в качестве игрока. Он был также чемпионом России в составе московского «Спартака» в 1997 году.

За время тренерской карьеры Евдокимов работал с рядом известных команд. В его послужном списке — «КАМАЗ-2», «Алнас», «СОЮЗ-Газпром», «КАМАЗ», «Оренбург», казахстанский «Тобол», «Ротор», «Нижний Новгород» и «Кубань». Под его руководством «Оренбург» завоевал золотые медали ФНЛ в 2016 году и получил право выступать в Премьер-лиге, а также выиграл Кубок ФНЛ.

