Максим Михайлов ответил на вопрос, какие сцены он бы добавил в фильм «Финал»

Диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов в интервью «Реальному времени» рассказал, каких сцен ему не хватило при просмотре фильма «Финал».

Картина повествует о развитии игровой и тренерской карьеры Владимира Алекно, а также рассказывает о победе сборной России по волейболу на летней Олимпиаде в Лондоне (2012 год).

«Что бы мне хотелось добавить в фильм, какую сцену? Например, про непосредственно саму подготовку к матчу, про условия нашего проживания. То есть хотелось бы посмотреть жизнь именно вокруг этого финала. Если уж фильм называется «Финал». У нас ведь очень непростой путь тогда был к золоту. Было много травмированных, мы тяжело шли по турниру. Много что складывалось не в нашу пользу. Я думаю, после первых пяти-шести дней Олимпиады никто бы не мог сказать, что мы претенденты на золото. Ну и тема финального матча, повторюсь, хотелось, чтобы была раскрыта подробнее. Потому что действительно невероятным получился вот этот камбэк с 0-2», — сказал Михайлов.

Фильм «Финал» вышел в прокат 8 мая 2025 года.









Евгений Романов