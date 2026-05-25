Казань впервые за 13 лет не примет этап Гран-при по фигурному катанию

Финальный этап организуют в Саранске

В Казани впервые с 2013 года не будут проводиться турниры по фигурному катанию, следует из расписания, опубликованного Федерацией фигурного катания на будущий сезон 2026/27 годов.

Ранее в городе принимали этап Гран-при (Кубок России). В разное время туда приезжали Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова и другие звезды фигурного катания. В последний раз старт проходил во Дворце спорта в ноябре 2025-го, там победила татарстанская фигуристка Дина Хуснутдинова.

В этом сезоне этапы проведут в Нижнем Новгороде (16—19 октября), Санкт-Петербурге (22—26 октября), Красноярске (30 октября — 2 ноября), Екатеринбурге (6—9 ноября) и Омске (13—16 ноября), а финальный этап организуют в Саранске (25—28 февраля).

Ранее сообщалось, что в России переизбрали президента Федерации фигурного катания.

