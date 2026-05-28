Решающий матч: сегодня УНИКС сыграет с «Зенитом» за выход в финал

Заключительная игра при счете в серии 3:3 состоится в Казани на паркете «Баскет-холла»

Сегодня в «Баскет-холле» в 19:00 мск состоится седьмой и решающий матч полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом». Победитель противостояния получит право сыграть в финале турнира против московского ЦСКА.

Напомним, что серия развивалась тяжело для УНИКСа, который уступал со счетом 1-3, но сумел одержать две важные победы подряд — 83:66 дома и 78:73 в Санкт-Петербурге. Это позволило команде совершить камбэк в противостоянии и сделать счет серии 3:3.



В составе УНИКСа не смогут сыграть травмированные форвард Дишон Пьер, у которого мышечная травма до конца сезона, и разыгрывающий Ксавьер Манфорд. Напомним, что канадский форвард может продолжить карьеру в «Галатасарае».

У «Зенита» под вопросом участие защитника Джонни Джузэнга, пропустившего предыдущий матч из-за повреждения. Подробнее о том, как повлияло отсутствие петербуржского баскетболиста на итог шестого матча, — в материале «Реального времени».

Общая статистика очных встреч в Лиге ВТБ показывает небольшое преимущество УНИКСа — 30 побед против 27. В текущем сезоне команды провели равное количество матчей — по 6 побед у каждой.



Наталья Жирнова