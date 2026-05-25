УНИКС сравнял счет в полуфинальной серии, вырвав победу у «Зенита»

Игра завершилась со счетом 78:73 в пользу казанцев

Казанский УНИКС сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, вырвав победу у «Зенита» в шестом матче со счетом 78:73. Теперь встречи завершатся в Казани.

Примечательно, что обе команды играли без важных игроков в составе — у УНИКСа выбыл до конца плей-офф Дишон Пьер, а у «Зенита» получил травму Джонни Джузэнг, который, предположительно, выпал из серии на 8—10 дней.

Игра 25 мая шла рывками с обеих сторон, тем не менее казанцы часто держали преимущество в 8—10 очков. Однако «Зенит» стал лидером четвертой десятиминутки игры и почти догнал своих соперников. Все решилось трехочковым броском Маркуса Бингэма и двумя пробивными фолами хозяев паркета.

Лучшими игроками в составе УНИКСа стал легендарный дуэт Маркуса Бингэма и Джалена Рейнольдса, которые на двоих заработали 34 очка для команды, а Рейнольдс еще и отличился шестью подборами. В тройку вошел также и Перис Ли, который принес команде 14 очков и девять голевых передач.

У хозяев паркета отличились Андре Роберсон и Ксэвьер Мун, которые набрали по 15 очков. При этом, Мун заработал дабл-дабл — у него также 11 голевых передач. У Роберсона на счету семь подборов. У «Зенита» также отличился Андрей Воронцевич, который заработал 12 очков и совершил четыре подбора.

Следующая игра пройдет в Казани 28 мая. Она будет завершающей в этой серии, так как команды играют до четырех побед. Победитель встретиться в финале с ЦСКА.

Наталья Жирнова