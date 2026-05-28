Лопатин — о поддержке фанатов: на балконах «хочется теперь видеть и баскетбольные джерси»
В ходе пресс-конференции форвард не раз отметил влияние поддержки близких и болельщиков на настрой команды и на итоговый результат, который она выдает
Казанская баскетбольная команда УНИКС вышла в финал с московским ЦСКА, обыграв в семиматчевой серии «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом в серии 4:3. Форвард УНИКСа на вопрос о том, чувствуется ли теперь ответственность за «счастье» болельщиков, учитывая, что главные, хоккейная и волейбольная, команды города не дошли до золота, ответил, что, если получится выиграть чемпионство, то будет «супер».
— Когда хоккей проходил (речь идет о финальной серии «Ак Барса» и «Локомотива», — прим. ред. ), я видел, что очень много людей вывешивают на балконах джерси в поддержку. Хочется теперь видеть и баскетбольные джерси, — с улыбкой сказал Лопатин.
— Очень классно, что этот матч при счете 3:3 проходит здесь, дома. Это огромный подарок и для нас, и для болельщиков. Надеюсь дальше будет также, — отметил Лопатин.
УНИКС встретится со своим соперником по финалу уже 2 июня в Москве.
