Лучший фигурист мира выступил за возвращение россиян на международные турниры
Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин выступил за возвращение российских спортсменов на международные турниры по фигурному катанию. Он считает, что политика не должна вмешиваться в спорт.
— Если честно, я не совсем понимаю нынешнюю ситуацию, но так как я люблю фигурное катание, я бы хотел видеть, как выступают российские фигуристы. Мне не очень нравится, когда в спорт вмешивается политика, — сказал Малинин The Figure Skating Life Magazine.
Российские спортсмены отстранены от международных турниров по фигурному катанию с весны 2022 года. В конце 2025 года санкции были смягчены для некоторых фигуристов, чтобы они смогли выступить на Олимпийских играх — 2026. Но после завершения Игр россиян снова перестали допускать на мировые соревнования.
Напомним, российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник не смогли завоевать медали на Олимпийских играх — 2026. При этом у экспертов возникли сомнения по поводу оценок выступления россиян.
