Лучший фигурист мира выступил за возвращение россиян на международные турниры

Американский фигурист Илья Малинин считает, что политика не должна вмешиваться в спорт

Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин выступил за возвращение российских спортсменов на международные турниры по фигурному катанию. Он считает, что политика не должна вмешиваться в спорт.

— Если честно, я не совсем понимаю нынешнюю ситуацию, но так как я люблю фигурное катание, я бы хотел видеть, как выступают российские фигуристы. Мне не очень нравится, когда в спорт вмешивается политика, — сказал Малинин The Figure Skating Life Magazine.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров по фигурному катанию с весны 2022 года. В конце 2025 года санкции были смягчены для некоторых фигуристов, чтобы они смогли выступить на Олимпийских играх — 2026. Но после завершения Игр россиян снова перестали допускать на мировые соревнования.

Напомним, российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник не смогли завоевать медали на Олимпийских играх — 2026. При этом у экспертов возникли сомнения по поводу оценок выступления россиян.

Зульфат Шафигуллин