Уроженец Нижнекамска признан лучшим хоккеистом сезона в КХЛ
Дамир Шарипзянов из «Авангарда» — первый защитник в истории лиги, удостоенный данной награды
Лучшим хоккеистом сезона-2025/26 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) признан капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Уроженец Нижнекамска стал первым защитником в истории лиги, удостоенным данной награды.
В голосовании за приз «Золотая клюшка» Шарипзянов обошел напарника по команде Владимира Ткачева и форварда минского «Динамо» Сэма Энэса.
Шарипзянов в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ установил бомбардирский рекорд среди защитников, набрав 67 (23+44) очков в 66 матчах.
Награду, созданную мастерами республики Татарстан, победителю вручил баскетболист Тимофей Мозгов — заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата Европы, а также первый россиянин, ставший чемпионом НБА.
Шарипзянов на уровне КХЛ выступал ранее за «Нефтехимик», откуда пару сезонов назад перешел в «Авангард».
