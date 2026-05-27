Марат Валиуллин: «Есть шанс, что Илья Сафонов останется в «Ак Барсе»

Генеральный менеджер казанцев рассказал, при каких условиях в команде может остаться центральный нападающий Илья Сафонов

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, при каких условиях нападающий Илья Сафонов может остаться в «Ак Барсе» на следующий сезон.

«Прошлым летом мы подписывали новый контракт с Ильей с договоренностью, что он съездит в тренировочный лагерь. Неожиданно «Чикаго» обменяло права на игрока в «Ванкувер». По ходу сезона канадский клуб связывался с представителями игрока, а зимой пресса писала, что он точно уедет. Но сейчас есть шанс, что он останется. От чего это зависит? Совокупность факторов: семья, маленькие дети, предложение от «Ванкувера». Скорее всего, это будет двухлетний контракт, контракт новичка. И в какой роли его видят в «Ванкувере»? Бывает такое, что игрока после кэмпа спускают в АХЛ и хоккеист там играет два сезона. Если Илья будет уверен, что едет играть во втором-третьем звене, то примет такое решение. Но даже с возможным вариантом с арендой. Тот же Илья Набоков отыграл плей-офф и поехал в НХЛ», — цитирует Валиуллина корреспондент «Реального времени».

Ранее в ряде источников появилась информация, что этим летом форвард Илья Сафонов подпишет контракт с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

Евгений Романов