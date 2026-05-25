Экс-тренер «Рубина» возглавил «Спартак» из Первой лиги
Билялетдинов не работал главным тренером с 2023 года
Костромской футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Рината Билялетдинова на должность главного тренера команды. Детали контракта между сторонами не разглашаются.
— Ринат Саярович, добро пожаловать в красно-белую семью! Желаем успешного сезона! — сказано в официальном сообщении клуба.
Для Рината Билялетдинова это назначение стало первым после двухлетнего перерыва в тренерской карьере. До этого специалист работал с командой «Химки-2». Ринат Билялетдинов пришел работать в «Химки» в декабре прошлого года. Тогда он стал помощником главного тренера. В казанском клубе он проработал чуть меньше двух лет. Билялетдинов возглавил «Рубин» в январе 2014 года и покинул в сентябре 2015-го.
