УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ, где казанскую команду ждет ЦСКА
Решающий седьмой матч против «Зенита» в Казани завершился со счетом 64:55 в пользу хозяев паркета
УНИКС в Казани одержал победу в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» со счетом 64:55 и вышел в финал. Соперником казанской команды станет московский ЦСКА.
Казанцы в завершающем матче не дали сопернику преодолеть порог и в 60 очков, но понесли некоторые потери: Алексей Швед, который сделал 11 очков за 11 минут на паркете в первой половине игры, ушел с травмой в раздевалку и больше не вышел на паркет.
Самыми полезными у казанцев стали Маркус Бингэм, который сделал дабл-дабл — 11 очков и 12 подборов, травмированный Швед (11 очков) и Пэрис Ли (11+5 передач).
Лучшими в составе «Зенита» стал Георгий Жбанов (17 + 5 подборов) и Ксавьер Мун (10).
УНИКС встретится со своим соперником по финалу уже 2 июня в Москве.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».