Лидер казанского «Зенита» Михайлов: «Пока не задумываюсь о завершении карьеры»

Один из ведущих волейболистов России признался, что пока не намерен завершать выступления на профессиональном уровне

Фото: Руслан Ишмухаметов

Лидер казанского «Зенита» Максим Михайлов не намерен завершать игровую карьеру в ближайшее время. Об этом волейболист рассказал в интервью «Реальному времени».

— Я действующий волейболист. Пока что близко не задумываюсь о завершении карьеры. Поэтому не хочу размышлять о том, сколько матчей провел за клуб. Хочется двигаться, бороться дальше, выигрывать какие-то новые трофеи, — сказал Михайлов.

38-летний диагональный Максим Михайлов является десятикратным чемпионом России, победителем Олимпийских игр — 2012 со сборной, а также обладателем Кубка мира и двукратным чемпионом Европы.

За «Зенит-Казань» волейболист выступает с 2010 года. За казанскую команду Михайлов провел свыше 700 матчей, побив все основные клубные рекорды.

Зульфат Шафигуллин