Максим Михайлов: «Чувствуется, что Алекно добавил «Зениту» психологии, организации»
Диагональный «Зенита-Казань» рассказал, как изменился петербургский «Зенит» с приходом на пост главного тренера Владимира Алекно
Диагональный «Зенита-Казань» Максим Михайлов в интервью «Реальному времени» рассказал, как изменилась игра петербургского «Зенита» с приходом на пост главного тренера команды Владимира Алекно.
«По результатам «Зенита» мы видим, что стабильности у них стало больше. Чувствуется, что Владимир Романович им добавил психологии, организации. Одним словом, тренер с огромным опытом. Вот люди в команде вроде не сильно поменялись, а результаты улучшились благодаря главному тренеру» — сказал Михайлов.
Владимир Алекно возглавляет петербургский «Зенит» с 2024 года. В минувшем сезоне Суперлиги «сине-бело-голубые» дошли до полуфинала плей-офф, где уступили победителю чемпионата — московскому «Динамо».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».