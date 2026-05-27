Максим Михайлов: «Чувствуется, что Алекно добавил «Зениту» психологии, организации»

Диагональный «Зенита-Казань» рассказал, как изменился петербургский «Зенит» с приходом на пост главного тренера Владимира Алекно

Диагональный «Зенита-Казань» Максим Михайлов в интервью «Реальному времени» рассказал, как изменилась игра петербургского «Зенита» с приходом на пост главного тренера команды Владимира Алекно.

«По результатам «Зенита» мы видим, что стабильности у них стало больше. Чувствуется, что Владимир Романович им добавил психологии, организации. Одним словом, тренер с огромным опытом. Вот люди в команде вроде не сильно поменялись, а результаты улучшились благодаря главному тренеру» — сказал Михайлов.

Владимир Алекно возглавляет петербургский «Зенит» с 2024 года. В минувшем сезоне Суперлиги «сине-бело-голубые» дошли до полуфинала плей-офф, где уступили победителю чемпионата — московскому «Динамо».





