Путин поздравил участников и гостей Кубка Анатолия Рахлина по дзюдо с началом турнира

Соревнования вносят значимый вклад в популяризацию богатого педагогического, творческого наследия Анатолия Семеновича

Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей Международных соревнований по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» с началом турнира, подчеркнув вклад состязания в реализацию талантов.

Он добавил, что радуется уверенному развитию данного турнира в нашей стране. Такие соревнования, по его словам, приобщают к спорту все больше молодежи из разных регионов России, развивают таланты, а также показывают пример честного соперничества и дают возможность для дружеского общения, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что соревнования вносят значимый вклад в популяризацию богатого педагогического, творческого наследия Анатолия Семеновича Рахлина, который был выдающимся тренером и наставником.

Еще российский лидер выразил уверенность в том, что нынешние состязания пройдут на высоком уровне, запомнятся множеством ярких, захватывающих моментов, вдохновят юных участников на новые победы ‒ и в спорте, и в жизни, а также пожелал участникам состязания успехов и удачи.

Никита Егоров