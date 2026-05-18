Гатиятулин, Разин и Козлов претендуют на звание лучшего тренера сезона в КХЛ

12:38, 18.05.2026

Рулевой «Ак Барса» единственный из претендентов дошел до финала Кубка Гагарина

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин претендует на приз «Лучший тренер» по итогам сезона. Список кандидатов опубликован на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

За приз лучшему тренеру сезона поспорят Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Андрей Разин («Металлург») и Виктор Козлов («Салават Юлаев»). Рулевой казанской команды единственный из претендентов, чья команда еще продолжает борьбу за Кубок Гагарина.

Победитель в номинации «Лучший тренер» будет назван на церемонии закрытия сезона 28 мая.

Ранее этой почетной награды дважды удостаивался экс-тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Напомним, после четырех матчей «Ак Барс» сравнял счет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина. Ярославская команда является действующим обладателем титула.

Зульфат Шафигуллин

