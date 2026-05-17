Новости спорта

04:10 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Гол Хмелевского принес победу «Ак Барсу» в четвертом матче финала Кубка Гагарина

16:46, 17.05.2026

Счет в серии равный! Казанцы переиграли «Локомотив», добыв волевую победу

Гол Хмелевского принес победу «Ак Барсу» в четвертом матче финала Кубка Гагарина
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» победил «Локомотив» в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 2:1.

Отметим, что по ходу игры казанцы уступали со счетом 0:1. Первую шайбу в матче забросил Александр Полунин на 26-й минуте, прошив мощным щелчком Тимура Билялова.

Сравняли счет казанцы на 34-й минуте усилиями нападающего Артема Галимова. В ассистентах у форварда — Александр Барабанов.

Победную шайбу в составе «Ак Барса» оформил Александр Хмелевский на 50-й минуте, реализовав большинство казанцев.

Следующая игра между командами состоится в Ярославле 19 мая. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Евгений Романов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также