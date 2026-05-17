Гол Хмелевского принес победу «Ак Барсу» в четвертом матче финала Кубка Гагарина
Счет в серии равный! Казанцы переиграли «Локомотив», добыв волевую победу
«Ак Барс» победил «Локомотив» в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 2:1.
Отметим, что по ходу игры казанцы уступали со счетом 0:1. Первую шайбу в матче забросил Александр Полунин на 26-й минуте, прошив мощным щелчком Тимура Билялова.
Сравняли счет казанцы на 34-й минуте усилиями нападающего Артема Галимова. В ассистентах у форварда — Александр Барабанов.
Победную шайбу в составе «Ак Барса» оформил Александр Хмелевский на 50-й минуте, реализовав большинство казанцев.
Следующая игра между командами состоится в Ярославле 19 мая. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
