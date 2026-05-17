«Рубин» объявил состав на последний матч в сезоне РПЛ
«Рубин» объявил состав на последний матч в сезоне РПЛ против «Пари НН». Игра начнется в 18:00 мск в Казани на «Ак Барс Арене».
На воротах будет стоять Евгений Ставер. В стартовом составе числятся защитники Егор Тесленко, Игор Вуячич, Никита Лобов, Илья Рожков и Дмитрий Кабутов. В полузащите сыграют Руслан Безруков, Начо и Велдин Ходжа.
Казанский футбольный клуб «Рубин» готовится к проведению последнего матча текущего сезона в специальной форме. Игра приурочена к празднованию Дня химика и станет уже четвертым подобным мероприятием.
«Рубин» находится на 7-м месте в чемпионате России, набрав 42 очка.
