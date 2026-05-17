«Рубин» завершил сезон ничьей с «Пари НН» в Казани

Казанцы вели 2:0, но гости сравняли счет дублем Грулева

«Рубин» сыграл вничью в Казани с «Пари НН» со счетом 2:2 в заключительном туре сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Гол казанцев на 90-й минуте не засчитали арбитры.

В составе казанского «Рубина» забил Руслан Безруков, еще один мяч записали в актив игрока нижегородцев Никиты Каккоева (автогол). У «Пари НН» дважды отличился Вячеслав Грулев.

Сезон 2025/26 в РПЛ официально завершен. «Рубин» по итогам чемпионата занял восьмое место в турнирной таблице. В прошлом сезоне казанцы финишировали седьмыми.

Зульфат Шафигуллин