«Ак Барс» примет «Локомотив» в четвертом матче финала Кубка Гагарина

Счет в серии — 2-1 в пользу Ярославля

Сегодня в 16:30 мск в ледовом дворце «Татнефть арена» «Ак Барс» примет «Локомотив» в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии — 2-1 в пользу Ярославля.

Ранее защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о перспективах команды в серии с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина.

15 мая «Ак Барс» проиграл дома «Локомотиву» с крупным счетом. «Уступили в нацеленности на ворота. Плотная игра, нужно было больше угрожать. Не все получалось здесь. Идет серия, мы двигаемся шаг за шагом», — заявил после игры главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин. О подробностях игры читайте в материале «Реального времени».

