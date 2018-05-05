Шаймиев Радик Минтимерович
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
Казанский инженерно-строительный институт.
Трудовая деятельность:
1983 — 1985 гг. — служба в рядах КТОФ.
1989 — 1990 гг. — инженер в Архитектурно-планировочной мастерской №2, «Казгражданпроект».
1990 — 1992 — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам научно-производственного центра внешнеторгового объединения «Казань».
1990 — 1992 гг. — заместитель генерального директора научно-производственного центра внешнеторгового объединения «Казань».
С 1992 г. — директор ООО «НИРА — Экспорт».
С 1996 г. — главный советник генерального директора ОАО «ТАИФ».
С 1998 г. — член совета директоров ОАО «Татнефть».
С мая 2017 г. — президент ФК «Рубин».
Чемпион Европы 2003 года по автокроссу, мастер спорта международного класса.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9в
- Телефон: +7(843) 277-94-02
- Email: bars@taif.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018