Список персон

Шаймиев Радик Минтимерович

Промышленность
Шаймиев Радик Минтимерович Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

Казанский инженерно-строительный институт.

Трудовая деятельность:

1983 — 1985 гг. — служба в рядах КТОФ.

1989 — 1990 гг. — инженер в Архитектурно-планировочной мастерской №2, «Казгражданпроект».

1990 — 1992 — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам научно-производственного центра внешнеторгового объединения «Казань».

1990 — 1992 гг. — заместитель генерального директора научно-производственного центра внешнеторгового объединения «Казань».

С 1992 г. — директор ООО «НИРА — Экспорт».

С 1996 г. — главный советник генерального директора ОАО «ТАИФ».

С 1998 г. — член совета директоров ОАО «Татнефть».

С мая 2017 г. — президент ФК «Рубин».

Чемпион Европы 2003 года по автокроссу, мастер спорта международного класса.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9в
  • Телефон: +7(843) 277-94-02
  • Email: bars@taif.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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