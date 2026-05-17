Министр спорта РТ Владимир Леонов: в Казани может появиться новый ледовый дворец
На данный момент окончательное решение о строительстве не принято из-за значительных инвестиционных затрат
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о возможности строительства в Казани нового ледового дворца спорта с увеличенной вместимостью. Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Рустам Имамов в своем телеграм-канале.
По словам Леонова, которые передает Имамов, существующая «Татнефть-Арена», несмотря на хорошее состояние, не справляется с ажиотажным спросом на билеты во время ключевых матчей. Министр отметил, что республике необходим дополнительный крупный многофункциональный спортивный объект, поскольку нынешняя арена используется не только для проведения хоккейных матчей.
Леонов подчеркнул, что на данный момент окончательное решение о строительстве не принято из-за значительных инвестиционных затрат. Возможным стимулом для начала проекта может стать победа в Кубке Гагарина в текущем сезоне. Напомним, что в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Локомотиву» со счетом 1:4. Ярославцы вновь получили преимущество в противостоянии, счет в серии стал 2:1 в их пользу. В чем причины поражения казанцев и как на неудачу своей команды отреагировал Анвар Гатиятулин — в репортаже «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».