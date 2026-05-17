Министр спорта РТ Владимир Леонов: в Казани может появиться новый ледовый дворец

На данный момент окончательное решение о строительстве не принято из-за значительных инвестиционных затрат

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о возможности строительства в Казани нового ледового дворца спорта с увеличенной вместимостью. Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Рустам Имамов в своем телеграм-канале.

По словам Леонова, которые передает Имамов, существующая «Татнефть-Арена», несмотря на хорошее состояние, не справляется с ажиотажным спросом на билеты во время ключевых матчей. Министр отметил, что республике необходим дополнительный крупный многофункциональный спортивный объект, поскольку нынешняя арена используется не только для проведения хоккейных матчей.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Леонов подчеркнул, что на данный момент окончательное решение о строительстве не принято из-за значительных инвестиционных затрат. Возможным стимулом для начала проекта может стать победа в Кубке Гагарина в текущем сезоне. Напомним, что в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Локомотиву» со счетом 1:4. Ярославцы вновь получили преимущество в противостоянии, счет в серии стал 2:1 в их пользу. В чем причины поражения казанцев и как на неудачу своей команды отреагировал Анвар Гатиятулин — в репортаже «Реального времени».

Наталья Жирнова