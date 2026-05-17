Главный тренер УНИКСа прокомментировал поражение от «Зенита»: «Сегодня только Бингэм провел приличный матч»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги третьего полуфинального матча против «Зенита» в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором его команда потерпела поражение со счетом 74:103. Счет в серии теперь 2-1 в пользу Санкт-Петербурга.

По словам Перасовича, петербургская команда продемонстрировала более качественную игру на протяжении всего матча. Перасович отметил высокий процент реализации трехочковых бросков соперником — хозяева площадки реализовали 11 из 19 попыток.

— Сегодня, пожалуй, только Бингэм провел приличный матч. Все остальные сыграли плохо. У Рейнольдса есть оправдание, поскольку он был вынужден выйти на площадку с травмой. Однако в любом случае и Джален, и другие должны играть лучше, — заявил Перасович.

Главный тренер выразил недовольство качеством игры своей команды и отметил, что если ситуация не изменится, «Зенит» может завершить серию со счетом 4-1.

— Нам нужно затруднять атаки соперникам. Ведь сложно рассчитывать на победу, когда пропускаешь более 100 очков, — заключил он.

Лидерами игры у казанцев стали Маркус Бингэм, у которого 23 очка, 8 подборов, 3 перехвата и блок-шот, а также Алексей Швед (16 очков и 2 голевые передачи) и Дмитрий Кулагин (13 очков и три голевые передачи). Напомним, что команды играют до четырех побед. Следующая игра пройдет также в Санкт-Петербурге 19 мая в 19:30 мск.

Наталья Жирнова