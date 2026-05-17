Иванов и Зотов официально покидают «Рубин» по истечении контракта

Казанский клуб объявил о расставании с игроками после матча с «Пари НН»

«Рубин» объявил об уходе из команды Олега Иванова и Александра Зотова. Об этом сообщили сразу после матча с «Пари НН» (2:2) в Казани.

— Они пришли в команду в период, когда было сложно, трудно, мы играли в Первой лиге. Они сделали очень многое, внесли весомый вклад в сегодняшние результаты. Поэтому сегодня, конечно, наверное, для меня лично очень грустный день, потому что и Олег, и Александр — это душа нашей команды. Но, наверное, эту страницу надо перевернуть и начать новый этап. Большое вам спасибо, друзья, спасибо за вклад в историю «Рубина». Я думаю, мы не расстаемся, у нас продолжится наше сотрудничество, все будет хорошо. Спасибо большое, — заявил президент «Рубина» Марат Сафиуллин.

Иванов и Зотов провели за «Рубин» более 90 официальных матчей.

Напомним, «Рубин» закончил сезон на восьмой строчке таблицы РПЛ. В прошлом году команда была седьмой.

