«Зенит» разгромил УНИКС в третьей игре полуфинала с трехзначным счетом

Петербуржцы повели в серии 2-1

«Зенит» разгромил УНИКС в третей игре полуфинала Единой лиги ВТБ с трехзначным счетом (103:74) и повел в серии 2-1. Матч прошел для казанцев на выезде, в Санкт-Петербурге.

Первая четверть оказалась для хозяев паркета самой удачной — УНИКС уступил ее с двукратным отставанием — со счетом 14:33. Примечательно, что в третьей игре полуфинальной серии дебютировал легионер-новичок Казани — Элайджа Стюарт. Он провел на паркете 10 минут и набрал одно очко, одну голевую передачу и два подбора.

Лидерами игры у казанцев стали Маркус Бингэм, у которого 23 очка, 8 подборов, 3 перехвата и блок-шот, а также Алексей Швед (16 очков и 2 голевые передачи) и Дмитрий Кулагин (13 очков и три голевые передачи).

У «Зенита» отличились MVP прошлого матча Джонни Джузэнг — 22 очка и 6 подборов — и Ксэвьер Мун, у которого 19 очков и 7 голевых передач.

Команды играют до четырех побед. Следующая игра пройдет также в Санкт-Петербурге 19 мая в 19:30 мск.

Наталья Жирнова