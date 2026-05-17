Анвар Гатиятулин: «Отмечу командную победу»

Наставник казанцев об итогах четвертого матча против «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении четвертого матча финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:1) оценил итоги встречи.

— Долгое не могли реализовать, но продолжали наращивать свои активные действия. Забрали матч на характере. Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— Как вы относитесь к такому раннему матчу — в 14:30?

— Наша задача — готовить команду в любых обстоятельствах и быть готовыми к играм.

— Вы уделяли внимание персонально Александру Радулову? Он менее заметен в этой серии.

— Мы фокусируемся больше на своей игре. Разбирали соперника, понимали, что индивидуальности важны, но играет команда. Каждый из игроков вносит свой вклад.

— Как вы поменяли игру после первого периода? На второй и третий вышла как будто другая команда.

— Команда вышла эта же, те же ребята, состав тот же. Понятно, что соперник пошел с первых смен в давление, здесь было важно забрать контроль, мы понимали это. Напомнили в перерыве ребятам, быстро перестроились, стали больше контролировать шайбу, создавали достаточно моментов в зоне атаки. Еще раз отмечу командную победу.

— Впервые в истории Кубка Гагарина защитник может стать лучшим бомбардиром. Вас не удивляет именно стабильность Митчелла Миллера?

— Я снова отмечу, что атакующие действия защитников мы наигрывали на протяжении всего сезона, и в плей-офф это работает, в том числе у Митча. Но это один из компонентов игры. Также рассчитываем, что в следующих матчах другие наши козыри тоже будут работать.

— Вязкость игры связана только с тактикой или качества льда тоже сказывалось?

— Мы перед серией понимали, что все игры будут такими. И соперник играет плотно, и мы стараемся играть плотно. Вся серия будет такой — много единоборств, тягучей игры, здесь важно правильно пользоваться своими моментами. Прошлый матч тоже показал, что большое значение имеет то, как мы выжимаем из своих созданных моментов.

— А лед?

— Лед и есть лед. Шайба катится, — цитирует Гатиятулина корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» и «Локомотив» проведут 19 мая в Ярославле.

