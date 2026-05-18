Казань приняла финал «Школьной волейбольной лиги»

Финал турнира «Школьная волейбольная лига» прошел в казанском Центре волейбола

Мероприятие посетили почетный председатель Государственного совета Татарстана, председатель Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин, заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев, генеральный менеджер Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев, директор волейбольного клуба «Зенит-Казань», вице-президент Федерации волейбола республики Олег Брызгалов.

Приветствуя участников турнира, Фарид Мухаметшин отметил, что проект «Школьная волейбольная лига» — это будущее нашего спорта в школах и лицеях республики.

— Пополнять наши сборные уже есть кем. Мы прикидываем, на кого делать ставки в будущем, чтобы мужская и женская сборные по волейболу Татарстана, как всегда, занимали лидирующие позиции в стране, — сказал он.

По словам Фарида Мухаметшина, в проекте «Школьная волейбольная лига» занимается почти 42 тыс. детей, более 20 тыс. игр состоялось. Олег Брызгалов сообщил о желании привлечь к этому проекту и другие российские регионы, сделав его в итоге всероссийским:

— Это огромный охват школьников, которые занимаются любительским волейболом.

Официальный партнер «Школьной волейбольной лиги РТ» — генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин назвал игру ребят из школьных команд фантастической:

— Мы поддерживаем «Школьную волейбольную лигу Республики Татарстан» в различных форматах пять лет. Считаем очень важным развитие детского спорта. Это неотъемлемая часть образования и воспитания ребенка. Нам импонируют ценности турнира и то, что в него вовлечены не только дети, но и родители, и учителя физкультуры. Это делает проект социально значимым.

В этом году женский финал выиграли спортсменки гимназии №6 Приволжского района Казани, а мужской — волейболисты «Лицея им. Карпова» Зеленодольского района Татарстана.



В текущем сезоне проект Федерации волейбола РТ «Школьная волейбольная лига Республики Татарстан» реализуется с использованием гранта раиса Республики Татарстан на развитие гражданского общества.