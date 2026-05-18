Татарстанский прыгун в воду Шлейхер второй раз подряд стал чемпионом России

На проходящем в Казани чемпионате страны спортсмен выиграл в синхронных прыжках с 10-метровой вышки

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер второй раз подряд стал чемпионом России. В этот раз на проходящем в Казани чемпионате страны спортсмен победил в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Никита Шлейхер в паре с Александром Белевцевым набрал 400,44 балла и занял первое место. Вторыми на соревнованиях стали дуэт Никиты Кудрявцева и Артема Левина (393,21), тройку замкнули Мирослав Киселев и Кирилл Косимов (391,68).

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Ранее Шлейхер в турнире в Казани выиграл в паре с Евгением Кузнецовым на синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Зульфат Шафигуллин