«Зенит-Казань» остался без медалей Кубка России в этом сезоне

Команда уступила «Локомотиву» в борьбе за третье место

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на стадионе «Динамо» состоялся матч за третье место Кубка России по волейболу между местным «Зенит-Казань» и новосибирским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12).

Таким образом, «Зенит-Казань» занял четвертое место в турнире, не сумев завоевать бронзовые медали. Напомним, что казанцы второй сезон подряд остались без финала Кубка России: в полуфинале «Зенит-Казань» проиграл питерскому «Зениту». Встреча закончилась разгромным поражением казанской команды со счетом 0:3 (25:23, 25:22, 32:30).

Ранее «Зенит-Казань» забрал серебро чемпионата России по волейболу. Это оказался первый проигрыш в соревновании за последние четыре сезона.

Наталья Жирнова