Известный казанский хирург-онколог Евгений Сигал скончался в возрасте 74 лет

Информацию подтвердили в Минздраве РТ

Сегодня ночью скончался известный казанский хирург-онколог Республиканского онкологического диспансера (РКОД) Евгений Сигал. Информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

Евгению Сигалу было 74 года. О месте и времени прощания будет сообщено чуть позже.

Евгений Сигал руководил лечебно-диагностическим корпусом №1 в РКОД, а также проводил сложные уникальные хирургические операции. Хирург занимался лечением онкологических заболеваний пищевода, желудка, средостения, легких, ободочной кишки, забрюшинного пространства, эндохирургические операции на органах грудной и брюшной полости.

Он являлся профессором кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА. Имел степень доктора медицинских наук, а также звание заслуженного работника здравоохранения Татарстана и России.

За свою профессиональную деятельность Сигал успел написать более 90 научных работ, одну монографию, девять учебных пособий для врачей и патент.

Зульфат Шафигуллин