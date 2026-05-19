Уровень бедности многодетных семей в России сократился почти в 2,5 раза

С 38,1 до 16,2% за пять последних лет

В России сократился уровень бедности многодетных семей за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александра Тимофеева.

Уровень бедности упал с 38,1 до 16,2% в 2025 году. При этом численность многодетных семей в России с 2010 по 2025 год выросла с 1—1,25 млн до около 3,9 млн.

— Меняется в лучшую сторону и положение многодетных. Если в 2020 году уровень бедности среди этой группы населения составлял 38,1%, то к 2025 году сократился до 16,2%, — сказал Тимофеев.

В середине мая в Татарстане утвердили демографический план до 2030 года. Власти республики намерены развивать поддержку семей, расширять область медосмотров и продвигать традиционные семейные ценности.

Зульфат Шафигуллин