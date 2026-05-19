На четырех улицах Казани отключили электричество

Поломку уже устраняют

В Казани в домах на ул. Адоратского, Чуйкова, Гаврилова и Лаврентьева отключили электричество из-за аварии. Об этом «Реальному времени» сообщили на горячей линии «Сетевой компании».

— Произошло технологическое нарушение на объекте электросетевого оборудования. Поломку уже устраняют, — ответил оператор.

Он также отметил, что в ближайшее время ремонтные работы должны закончить, но точное время назвать затруднился.



Никита Егоров