На четырех улицах Казани отключили электричество
Поломку уже устраняют
В Казани в домах на ул. Адоратского, Чуйкова, Гаврилова и Лаврентьева отключили электричество из-за аварии. Об этом «Реальному времени» сообщили на горячей линии «Сетевой компании».
— Произошло технологическое нарушение на объекте электросетевого оборудования. Поломку уже устраняют, — ответил оператор.
Он также отметил, что в ближайшее время ремонтные работы должны закончить, но точное время назвать затруднился.
