Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом

Планируется, что российский лидер пробудет в Китае два дня

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом, передает ТАСС.

Планируется, что российский лидер пробудет в Китае два дня. Визит совпадает с 25-й годовщиной Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.

Президенты двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа и подпишут порядка 40 документов. Они также подробно обсудят вопрос «Силы Сибири — 2» — магистрального трубопровода, который должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Китаем.

В недавнем видеообращении к гражданам Китая Путин сделал акцент на важности добрососедства двух стран, взаимовыгодном сотрудничестве и росте товарооборота.

Галия Гарифуллина