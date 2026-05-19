Из Казани не могут вылететь самолеты в Санкт-Петербург и Калининград

На 15:03 мск силами ПВО сбито 7 БПЛА над территорией Ленинградской области

В Казани на данный момент наблюдаются задержки на прилет и вылет самолетов в Санкт-Петербург и в обратном направлении. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, самолет, который должен был прилететь в 11:50, задержан на 5 часов — до 16:50 мск. Самолет, который должен вылететь в 21:30, уже задержали до 23:15 мск. По тому же направлению задержали и самолет в Калининград, который вылетит в 18:50 вместо 15:10 мск.

Ожидается прилет самолета из Санкт-Петербурга, который не прибыл в 14:10, а также задерживается самолет с прилетом в 20:50. Задержка на прилет также у рейса из Калининграда — его перенесли с 22:50 на 2:15 мск 20 мая.

Причина таких задержек — угроза атаки БПЛА над Ленинградской областью. На момент 15:03 мск, по данным губернатора региона Александра Дрозденко, силами ПВО сбито 7 БПЛА над территорией Ленинградской области.

Напомним, что прошедшей ночью Ярославская область подверглась массированной атаке БПЛА. Сегодня там пройдет матч финала Кубка Гагарина — «Ак Барс» против «Локомотива». Всего ночью БПЛА атаковали 19 регионов и акваторию Азовского моря.

Наталья Жирнова