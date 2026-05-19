СМИ: в ЕС хотят упростить продление санкций против России

Соответствующее решение могут принять уже в июне

Европейский совет планирует существенно упростить процедуру продления санкций против России — соответствующее решение могут принять уже в июне. Согласно задумке, ограничительные меры будут продлеваться сроком на год вместо полугода, как это было с 2014 года. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

— Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в следующем месяце рассмотрят переход к ежегодному продлению санкций, с действующих сейчас временных рамок в шесть месяцев, — рассказали в издании.

Санкции Евросоюза против России ввели весной 2014 года. С тех пор их продлевали раз в полгода, при этом список ограничений регулярно расширялся. На текущий момент ЕС утвердил 20 пакетов рестрикций в отношении российской экономики — таким образом, объем санкций против России достиг исторического максимума для Евросоюза.

Напомним, 20-й пакет Евросоюз ввел в прошлом месяце. Ограничения коснулись как артистов и гендиректоров фирм, включая руководителя особой экономической зоны «Алабуга», так и судов, связанных с «теневым флотом» нашей страны. Подробнее о том, как введенные запреты отразятся на российской экономике, кто больше всего выиграет в данной ситуации и что ждет Европу, — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина