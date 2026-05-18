На работы по сохранению стен Казанского кремля выделят 800 млн рублей

Реставрационные работы уже начались

Фото: Динар Фатыхов

На работы по сохранению стен Казанского кремля выделят порядка 800 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Работы проведут на четырех участках стен, построенных в XVI—XVII веках:

от Спасской до Юго-западной башни;

от Преображенской до Пятигранной башни;

от Пятигранной до Безымянной башни;

от Безымянной до Северо-западной башни.

Они представляют разные периоды строительства кремлевских укреплений — от первых каменных стен 1556—1562 годов, возводимых псковскими зодчими, до начала XVII века.

Запланировано комплексное восстановление исторического облика стен. В числе задач, которые стоят перед специалистами, — укрепление фундаментов, гидроизоляция, восстановление кирпичных арок и боевых печур (специальных ниш для орудий).

— Особое внимание будет уделено воссозданию исторической тесовой кровли на деревянных стойках, которая защищала защитников крепости от непогоды, — говорится в сообщении.

Напомним, скоро в Казани планируют завершить реставрацию номеров Михайлова — комплекса старинных зданий, в одном из которых жил актер Василий Качалов. Уже восстановлен балкончик, где когда-то он, бреясь, оглядывал город.

Галия Гарифуллина