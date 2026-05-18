Новости общества

23:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На работы по сохранению стен Казанского кремля выделят 800 млн рублей

21:56, 18.05.2026

Реставрационные работы уже начались

На работы по сохранению стен Казанского кремля выделят 800 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

На работы по сохранению стен Казанского кремля выделят порядка 800 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Работы проведут на четырех участках стен, построенных в XVI—XVII веках:

  • от Спасской до Юго-западной башни;
  • от Преображенской до Пятигранной башни;
  • от Пятигранной до Безымянной башни;
  • от Безымянной до Северо-западной башни.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Они представляют разные периоды строительства кремлевских укреплений — от первых каменных стен 1556—1562 годов, возводимых псковскими зодчими, до начала XVII века.

Запланировано комплексное восстановление исторического облика стен. В числе задач, которые стоят перед специалистами, — укрепление фундаментов, гидроизоляция, восстановление кирпичных арок и боевых печур (специальных ниш для орудий).

— Особое внимание будет уделено воссозданию исторической тесовой кровли на деревянных стойках, которая защищала защитников крепости от непогоды, — говорится в сообщении.

Напомним, скоро в Казани планируют завершить реставрацию номеров Михайлова — комплекса старинных зданий, в одном из которых жил актер Василий Качалов. Уже восстановлен балкончик, где когда-то он, бреясь, оглядывал город.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также