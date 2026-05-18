Вашингтон продлил разрешение на операции по продаже российской нефти
Об этом рассказал глава Минфина США Скотт Бессент
Вашингтон продлил разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры. Об этом рассказал глава Минфина США Скотт Бессент.
— Минфин США выдает временную, 30-дневную генеральную лицензию, чтобы наиболее уязвимые страны получили возможность временно получить доступ к российской нефти, которая сейчас застряла в море, — говорится в его публикации в соцсети X.
Предыдущая лицензия истекла в минувшую субботу. По данным Reuters, такое решение приняли после просьб нескольких государств о дополнительном времени для приобретения российского топлива.
До этого США разрешали продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры, ровно месяц назад.
