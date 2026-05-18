Вашингтон продлил разрешение на операции по продаже российской нефти

20:58, 18.05.2026

Вашингтон продлил разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры. Об этом рассказал глава Минфина США Скотт Бессент.

— Минфин США выдает временную, 30-дневную генеральную лицензию, чтобы наиболее уязвимые страны получили возможность временно получить доступ к российской нефти, которая сейчас застряла в море, — говорится в его публикации в соцсети X.

Предыдущая лицензия истекла в минувшую субботу. По данным Reuters, такое решение приняли после просьб нескольких государств о дополнительном времени для приобретения российского топлива.

До этого США разрешали продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры, ровно месяц назад.

Галия Гарифуллина

