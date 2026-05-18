В Зеленодольске выпустили на волю выхоженную людьми лосиху Машу

Специалисты продолжат присматривать за своей подопечной

Фото: скриншот видео с канала ТНВ

В Зеленодольске выпустили в дикую природу выхоженную людьми лосиху Машу. Прошлой весной двухдневная малышка во время миграции отстала от мамы и провалилась в болото — ее заметили местные жители.

— Мы сразу прибыли на место, я зашел к лосенку, взял на руки. Сделали вольер, создали условия, — рассказал главный специалист Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира Зеленодольского района Марат Гимадиев.

Из-за пребывания в ледяной воде у лосенка отказали ноги. Специалисты восстановили кровообращение и взяли его под опеку.

Сегодня взрослую и здоровую Машу отпустили на волю. Но эксперты продолжают за ней присматривать: приготовили специальную кормушку, чтобы она получала витамины. На шею Маше повесили датчик, с помощью которого можно будет отслеживать ее перемещения.

Галия Гарифуллина