Безвизовый режим с Таиландом для россиян сократят до 30 дней

Сокращения коснутся туристов из 90 стран мира

Безвизовый режим в Таиланде сократят с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в том числе из России. Об этом со ссылкой на правительство страны сообщает местное издание Khaosod.

Инициатором сокращения безвизового режима выступил МИД Таиланда. В ведомстве считают, что туристам и путешественникам достаточно 30 дней нахождения в стране.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что россияне заняли третье место по покупке недвижимости в Таиланде по итогам 2025 года. В течение года спрос среди граждан России вырос на 8,6%. Стоимость сделок увеличилась на 30,3%, достигнув 4,77 млрд батов (примерно $150 млн).

Зульфат Шафигуллин