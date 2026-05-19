В России предлагают оповещать о новых законах в «Госуслугах»

Депутаты Госдумы обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать на портале «Госуслуги» отдельную систему оповещения о вступающих в силу законах и разъяснения новых норм. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечают депутаты, новая система не призвана заменить официальное опубликование правовых актов, но должна помочь гражданам своевременно узнавать о наиболее значимых изменениях и понимать их практическое значение.

Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит повысить уровень правовой информированности граждан, сократить число случаев, когда люди пропускают сроки обращения за мерами поддержки либо узнают о новых обязанностях уже после их наступления, а также упростить взаимодействие граждан с государственными органами и укрепить доверие к цифровым государственным сервисам. Кроме того, по их мнению, такая мера поможет снизить риск правовых ошибок за счет своевременного информирования и уменьшить нагрузку на ведомства благодаря понятному предварительному информированию населения.

Напомним, в марте Минцифры России предложило отправлять квитанции ЖКУ через «Госуслуги». Переход части документов в электронный формат позволит сократить расходы на бумагу. Сэкономленные средства планируется направить на развитие почтовой инфраструктуры.

Галия Гарифуллина