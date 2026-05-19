Минобороны России назвало цель совместных с Белоруссией учений ядерных сил
Тренировки начались 19 мая и продлятся три дня
Учения ядерных сил проводятся с целью подготовки и реализации мероприятий сдерживания вероятного противника. С таким объяснением начавшихся в Белоруссии совместных учений военных двух стран выступило Министерство обороны РФ.
— В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации, — говорится в заявлении.
Также учения направлены на совершенствование навыков, проверку уровня подготовленности, практическую отработку действий и оценку способности войск.
Всего в учении задействуют:
- более 64 тыс. личного состава военных;
- свыше 200 ракетных пусковых установок;
- более 140 летательных аппаратов;
- 73 надводных корабля;
- 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения.
Кроме этого, на учениях будут отработаны вопросы совместной с Белоруссией подготовки и применения ядерного оружия.
Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поучаствовал в праздничном параде на 9 Мая.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».