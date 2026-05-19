Минобороны России назвало цель совместных с Белоруссией учений ядерных сил

Тренировки начались 19 мая и продлятся три дня

Учения ядерных сил проводятся с целью подготовки и реализации мероприятий сдерживания вероятного противника. С таким объяснением начавшихся в Белоруссии совместных учений военных двух стран выступило Министерство обороны РФ.

— В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации, — говорится в заявлении.

Также учения направлены на совершенствование навыков, проверку уровня подготовленности, практическую отработку действий и оценку способности войск.

Всего в учении задействуют:

более 64 тыс. личного состава военных;

свыше 200 ракетных пусковых установок;

более 140 летательных аппаратов;

73 надводных корабля;

13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Кроме этого, на учениях будут отработаны вопросы совместной с Белоруссией подготовки и применения ядерного оружия.

Зульфат Шафигуллин