Эксперта Александра Мартынова, который не хотел признавать дом Вахитова ОКН, лишили аттестации Минкульта РФ

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия на протяжении нескольких лет направлял в Минкультуры России обращения по этому вопросу

Аттестационная комиссия Министерства культуры России приняла решение лишить аттестации эксперта Александра Мартынова. Решение вынесено по итогам сегодняшнего заседания комиссии, сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН.



Причиной лишения аттестации стали многократные нарушения законодательства об объектах культурного наследия, которые выявили в ходе экспертной деятельности Александра Мартынова.

— Комитет РТ по охране объектов культурного наследия на протяжении нескольких лет направлял в Минкультуры России обращения по данному вопросу, — заявили в татарстанском комитете.

«Последней каплей» в противостоянии Татарстана и Мартынова стал случай с домом Мулланура Вахитова, который эксперт не хотел признавать ОКН по причине того, что «революционер М. Вахитов не является уникальной и исторически ценной личностью, а его революционная деятельность не требует мемориализации». Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Также эксперт не признал памятником культуры Дом Гуревича на улице Астрономической в Казани.

Ранее, 17 марта, деятельность эксперта уже приостанавливали на 45 рабочих дней — тогда комиссия запустила дополнительное изучение материалов.

Наталья Жирнова