Марат Ахметов попросил журналистов Татарстана уделить внимание сельскому образу жизни

И.о. председателя Госсовета республики подчеркнул, что облик наших деревень и сёл значительно поменялся

СМИ следует уделить повышенное внимание освещению сельского образа жизни. С такой просьбой к журналистам Татарстана обратился и.о. председателя Госсовета республики Марат Ахметов на встрече главных редакторов ко Дню печати.

— Хочу обратиться к вам со следующей просьбой: повышенного внимания заслуживает сельский образ жизни. Да, мы в каждом муниципальном районе имеем филиалы, которые очень настойчиво, активно, добросовестно работают, но, к сожалению, мы в значительной степени потеряли престиж сельского образа жизни. Хотя деревня — это целая философия: там наши корни, традиции и родной язык. Мы могли бы повлиять на восстановление привлекательности села, поскольку, облик наших деревень и сёл значительно уже поменялся, изменился, взять даже вложения в развитие сел за последние 10—15 лет, — сказал Ахметов.

Он отметил, что в Татарстане очень трепетно относятся к сельскому образу жизни. Так, с главами поселений регулярно проводятся встречи и собрания, на которых обсуждают различные цели и задачи. Причем, как подчеркнул Ахметов, важно повысить привлекательность именно сельского образа жизни, а не только сельского хозяйства.

— Поскольку село — это больше чем сельское хозяйство, — резюмировал и.о. председателя Госсовета республики.

Ранее Ахметов сообщил, что в Татарстане зарегистрировано 638 СМИ, из них почти половина — печатные.

