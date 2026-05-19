Международный турнир молодых поваров в Казани собрал более 3,5 тысячи гостей

В нем приняли участие кулинары 16–25 лет из 16 стран, в том числе впервые — представители Туркменистана и Иордании

Фото: Артем Дергунов

С 13 по 15 мая в Казани в рамках форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» состоялся третий Международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. В нем приняли участие кулинары 16—25 лет из 16 стран, в том числе впервые — представители Туркменистана и Иордании. Мероприятие посетило более 3,5 тысячи человек.

Особенностью состязания стал формат «черного ящика»: участники получали продукты прямо перед стартом и не знали заранее, что будут готовить. Гости турнира два дня наблюдали за работой поваров и пробовали блюда кухонь исламского мира в формате бенто‑боксов — рестораны Казани готовили угощения по рецептам участников.



Гран‑при завоевал повар из Египта Эдрис Абдельрахман Мохсен Абдо Халиль. В специальных номинациях награды получили участники из Казахстана («Сохранение традиций»), Азербайджана («Креативность и инновации»), России («Лучшая презентация»), Туниса («Технологии будущего») и других стран.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках турнира также наградили победителей Лиги юниоров — начинающих поваров из российских регионов. Гран‑при достался команде Санкт‑Петербургского политехнического университета Петра Великого.



Напомним, в прошлом году турнир собрал поваров из 14 стран, включая Иран, Ливан, Азербайджан, Казахстан, Сенегал, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Узбекистан, Малайзию и Индонезию. Тогда участники турнира готовили блюда своих национальных кухонь в казанских ресторанах, а отведать их мог также любой желающий.

Наталья Жирнова